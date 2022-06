Fabrizio Arrigoni, Marco Arrigoni, Damiano Dinelli aprono il proprio atelier nel 1996 dopo i comuni studi presso la Facoltà di Architettura di Firenze.

Premiati dall’Associazione Nazionale Musei Scientifici per la migliore tesi in Museologia Scientifica nel 1991, vengono selezionati al Premio Architettura Giovani 2003, Accademia Nazionale di San Luca, Roma. Partecipano a numerosi concorsi di architettura in Italia e all’estero risultando più volte premiati e segnalati (nuovo edificio in Place Leopold, Arlon (B); riqualificazione del centro storico di Pontassieve (Fi); Masterplan dell’area denominata ‘Auf der Reit’ Schwabach, (D); ampliamento dell’edificio scolastico, Soragna (Pr); sistemazione del centro storico di Cameri (No); nuova gipsoteca a Casalbeltrame (No); scuola materna ed elementare a Bagno a Ripoli (Fi), il complesso di uffici “Despina businness park” a Zola Predosa (Bo), sistemazione di piazza dei Fornelli e nuova torre urbana, Volterra (Pi). Tra il 1998 ed il 2000 collaborano con lo studio Natalini Architetti alla realizzazione dell’Aula Mariana nel Santuario di Montenero (Li). Dal 1993 seguono i progetti di allestimento delle esposizioni per la Fondazione Centro Studi sull’Arte L. e C.L. Ragghianti a Lucca. Tra gli ultimi progetti: il padiglione delle sculture presso il plesso industriale Henraux a Querceta (Lu), nuova sede Ordini professionali nell’area ex Breda, Pistoia, il complesso parrocchiale del sacro Cuore, Baragalla, Reggio Emilia. Nel 2009 vincono il concorso di progettazione per la realizzazione del Nuovo Istituto Agrario di Siena. Fabrizio Arrigoni, dottore di ricerca in composizione architettonica, è professore associato presso il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Ateneo fiorentino dove insegna progettazione architettonica