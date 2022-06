la società "Alassio Mare srl " opera nel mercato ligure dal 2000 con operatori professionisti regolarmente iscritti al ruolo e costantemente aggiornati sulle tematiche del mercato immobiliare. La nostre attenzione da sempre è sulla valorizzazione del prodotto per offrire un servizio sempre più completo al cliente. Le vostre case vengono affidate ad esperti home stagers, fotografate da professionisti, filmate per virtual tour realistici ed infine trasformate nella realizzazione di un sogno per i tanti potenziali clienti.