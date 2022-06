Interni Now nasce nel 1988 dalla passione per tutto ciò che è design ed architettura, cercando di trasmetterla al cliente che va alla ricerca di soluzioni nuove e personalizzate indoor/outdoor per la propria casa.

Ci occupiamo di progettazione innovativa, analizzando in principio le esigenze del cliente e dello spazio da arredare, proponendo idee e prodotti che entrano in simbiosi tra loro, per ottenere il risultato migliore sia dal punto di vista del progettista che del committente. I nostri progettisti prestano particolare attenzione agli aspetti pratici e funzionali del vivere la casa, ad esempio che i mobili abbiano il giusto dimensionamento, che gli spazi siano completamente fruibili, che gli arredi siano disposti in modo comodo ed adeguato, che i materiali e le tecnologie siano di qualità, che l'ambiente sia quindi in completa armonia.

Lavorando con i migliori brand italiani ed internazionali possiamo avvalerci della collaborazione di aziende leader del settore. Siamo sempre stati disponibili a partecipare alla realizzazione di progetti indoor/outdoor di attività commerciali, sviluppando inoltre sensibile attenzione al mondo della nautica e del luxury navale.

Oltre all'arredamento di interni Interni Now allestisce e progetta spazi per fiere, eventi, yacht, operando su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Venite a visitare il nostro Nuovo Showroom a Carrara, Località Nazzano in Via del Bravo 14/16 oppure veniteci a trovare presso Forte-in in Via Provinciale 69 , Forte dei Marmi