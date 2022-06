Nata e cresciuta a Milano, romana d'adozione, sono laureata in Economia ed appassionata di arredamento d'interni, inteso come tutto ciò che rende una casa funzionale ed accogliente.

Le mie parole d'ordine? Semplicità, luce, armonia.

Ho lavorato per molti anni in ambito Marketing/Commerciale ed ho capito l'importanza di una comunicazione efficace e di una buona presentazione per la vendita di un prodotto.

Ho trovato nell'Home Staging un lavoro che unisce la mia esperienza professionale alla passione per la Casa e l'Arredamento.

Mai più inserzioni immobiliari con fotografie poco allettanti, ambienti bui e disordinati, spazi vuoti poco rappresentativi… con pochi interventi estetici e funzionali è possibile valorizzare gli aspetti migliori di un immobile, al fine di creare un impatto positivo agli occhi del potenziale compratore!

Preparare una casa per l’affitto o la vendita significa spogliarla del vissuto di chi ci abita in modo che il compratore riesca subito ad immaginare cosa e come potrà diventare per sé. L'Home Staging è una opportunità in più per ottenere una vendita veloce e soddisfacente.

Se invece ti senti "stretto" in casa tua, avresti voglia di rinnovare gli ambienti ma non hai il tempo o la passione per farlo da solo... chiedi una consulenza di Home Relooking!

