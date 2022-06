L’attività dello Studio CRAVERO-BONETTO ha inizio a Torre San Giorgio (CN) verso la fine degli anni Settanta ad opera dei Geom. Cravero Giovanni e Bonetto Giuseppe. Da sempre si configura come uno studio dinamico ed in costante evoluzione che si è plasmato nelle sue competenze e nei suoi servizi a seconda della richiesta della propria clientela. La società ha sempre lavorato per soggetti privati nel campo dell’edilizia civile, industriale, commerciale ed agricola. Nel corso del tempo l’attività si è radicata nel territorio, sono state aperte sedi distaccate allo scopo di creare una rete che permettesse una maggiore influenza a livello provinciale e non solo. Nell’anno 2004 viene creato un ramo aziendale, STUDIO DEVALLE-CRAVERO-BONETTO, con sede in Murello (CN),destinato esclusivamente al settore legato alla topografia (rilievi, tracciamenti, catasto, etc.). Successivamente, con l’ingresso in Studio dell’architetto Cravero Paolo, vengono trattati con maggior approfondimento i temi dell’architettura, dell’allestimento d’interni e del design. Attualmente lo studio si avvale della collaborazione interna di 10 geometri, 2 architetti, 1 responsabile amministrativa oltre che di collaboratori esterni per la progettazione strutturale, ed è in grado di soddisfare le esigenze del cliente dalla A alla Z sia nelle fasi di progettazione che di cantiere, grazie alle specializzazioni conseguite nel tempo da ciascun componente.