medeaa è uno studio di architettura fondato nel 2007 dagli architetti, Chiara Marchetti e Andrea De Luca. Come in un laboratorio sartoriale, i progetti e le realizzazioni sono cuciti addosso al cliente, con una grande attenzione alle richieste, con una cura particolare per i dettagli e senza mai perdere di vista il budget e la qualità.

Progetti di differenti scale e con diversi livelli di complessità, sono seguiti in tutte le fasi della progettazione e della successiva costruzione, grazie anche all’esperienza maturata in importanti studi di architettura.