Dal 1995 l’attività dello studio ha cercato di coniugare professione e ricerca confrontandosi su diverse tipologie di intervento, sia pubbliche che private, tra cui gli edifici per la didattica, i congressi e lo sport, gli insediamenti per il commercio e il tempo libero, gli spazi aperti. Negli ultimi anni ha affrontato in più occasioni progetti complessi a diverse scale d’intervento, come la riqualificazione di aree industriali dismesse con il progetto di centri polifunzionali (residenziali, commerciali, terziari, ricettivi), edifici e spazi connettivi di uso pubblico e di interscambio con i sistemi della mobilità urbana.

Tra i principali lavori realizzati vi sono gli interni del nuovo edificio aule dell’Università Bocconi, diversi centri commerciali per la società Esselunga S.p.A., un complesso terziario alberghiero nell’area ex-Caproni Elettromeccanica a Saronno, un Parco urbano in via Lorenteggio a Milano. Attualmente lo studio è impegnato nella progettazione definitiva di un complesso polifunzionale nell’area della ex-stazione di Porta Vittoria a Milano, a fianco della futura Biblioteca Europea, e nella messa a punto del masterplan per la riqualificazione dell’area ex FIAT Grandi Motori a Torino. Ha partecipato a concorsi internazionali di progettazione ottenendo premi e riconoscimenti. Ha ottenuto il primo premio nel concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione del piazzale della Stazione di Cremona. I lavori dello studio sono stati esposti in diverse mostre di architettura (Milano, Brescia, Parma, Londra, Parigi, Berlino, Praga) e sono stati pubblicati su riviste italiane e internazionali. Si avvale della consulenza di specialisti nei settori delle strutture, degli impianti tecnologici, della viabilità, dell’acustica e del paesaggio, con cui ha sviluppato nel tempo un rapporto di collaborazione organica. Opera anche come studio di progettazione integrata con la società “UCP4 s.r.l.” che sviluppa congiuntamente la progettazione architettonica, strutturale, impiantistica e le relative direzioni lavori.