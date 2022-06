Eco and You è un brand giovane e dinamico, ideato da due designer industriali, Arianna Filippini e Federica Ravera, e Lic Packaging Spa, azienda italiana con 60 anni di esperienza nel settore del cartone. Propone mobili in cartone e accessori per la casa ed ufficio, per un design ecologico, sano e flessibile al 100% Made in Italy.

Negli ultimi anni, la progettazione è stata notevolmente influenzata dalla presa di coscienza che non è più possibile allontanare il problema ambientale e fingere che non esista. Sia i consumatori e le aziende cercano di nuove soluzioni ecologiche, come il riciclo o l’utilizzo di materiali eco-compatibili. Nonostante questo nuovo scopo all’insegna dell’ecologia, non è così facile conciliare design e sostenibilità. L’uso del cartone come materiale di arredo ecologico, tuttavia, risulta essere la soluzione perfetta per tutti coloro che pensano verde, per tre precise ragioni: Il cartone è 100% biodegradabile in quanto costituito da fibre di carta riciclata.Il cartone è 100% sostenibile, le sue fibre sono certificate FSC.Il cartone è 100% sano. E’ realizzato con additivi naturali e assemblato con colle naturali.I mobili in cartone Eco & You sono resistenti e flessibili allo stesso tempo: sedie, librerie, tavoli possono essere facilmente montati e smontati, grazie a pieghe speciali e meccanismi ad incastro. Eco & You è il modo non convenzionale, 100% Made in Italia, per progettare la tua casa e il tuo ufficio in uno stile interamente eco-friendly, grazie a soluzioni intelligenti pensate per modellare spazi interni in un design unico, in grado di soddisfare le esigenze del vivere contemporaneo.