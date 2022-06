Architetto e Designer, Marco Gregori vive e lavora a Chieti.Dopo essersi diplomato presso l’istituto Statale d’Arte della sua città, seguendo l’indirizzo di architettura e arredamento, prosegue gli studi presso la Facoltà di Architettura dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara.Si laurea nel 2010 con una tesi in Disegno Industriale, che gli consente di approfondire tematiche e concetti ispirati al “Design for All”.Finiti gli studi, collabora per due anni come ricercatore volontario presso il dipartimento IDEA della Facoltà di Architettura dell’Università “G d’Annunzio” di Chieti – Pescara e come assistente nei corsi di Design della stessa facoltà, approfondendo i temi del “Design for All” e del “Retail Design”.Contemporaneamente inizia alcune collaborazioni con diversi studi di architettura della sua città, occupandosi di Product Design, Interior Design e Architettura.