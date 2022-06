Net and Feel è una rete di negozi di arredamento per la casa, selezionati per la qualità del servizio e dei prodotti offerti alla clientela. Oggi la rete Net and Feel conta 35 negozi in Italia e si sta sviluppando cercando di individuare un negozio per ogni provincia. Inoltre Net and Feel gestisce un'attività di e-commerce che è diffusa in gran parte dei paesi europei.