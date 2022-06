Ailis è un' azienda italiana che progetta e produce corpi illuminanti a LED per migliorare le condizioni di vita e di lavoro, per garantire ed aumentare la sostenibilità, la produttività oltre che il risparmio energetico, in armonia e nel pieno rispetto dell'ambiente.La tecnologia luminosa sempre in evoluzione, può aiutarci a vivere meglio.

Ailis cerca di coniugare creatività, design a soluzioni Hi-Tech all'avanguardia.

Ailis è in grado di realizzare per qualsiasi tipo di esigenza, sistemi di illuminazione che ottimizzano al massimo le caratteristiche architettoniche dell'edificio, utilizzando dispositivi che sfruttano appieno la luce naturale, interagiscono tra loro e dialogano con l'utilizzatore.

Ailis, produce prodotti in linea con le più rigorose politiche di tutela dell'ambiente e del risparmio energetico.

Lo spazio viene avvolto da una luce omogenea e perfetta, le forme ed i colori si esaltano, i sensi vengono amplificati, le emozioni corrono su nuovi piani ed il buon vivere è compiuto.

Alessandro Casagrande