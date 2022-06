Oknoplast è un’azienda internazionale specializzata da oltre vent’anni nella produzione di serramenti in PVC e in alluminio, nata nel 1994 e presente in Italia da oltre dieci anni.





L'avanzata tecnologia produttiva e la costante propensione all’innovazione hanno permesso ad Oknoplast di diventare uno dei primi produttori di serramenti in Europa, ponendosi come leader nel mercato grazie a soluzioni in grado di soddisfare ogni esigenza abitativa. Per garantire standard sempre più elevati, tutta la produzione è costantemente sottoposta a rigidi controlli di qualità interni ed esterni; procedure standardizzate di controllo verificano periodicamente le performance dei prodotti.





I serramenti Oknoplast - oltre all’innovazione tecnologica – si distinguono per il design e l’estetica raffinata, tanto che l’Azienda detta le tendenze nel settore con lo studio di soluzioni brevettate e la cura dei minimi dettagli. Oknoplast ha ormai raggiunto una posizione di leadership nel mercato, assicurando una capillare distribuzione del prodotto e una professionale assistenza post vendita. Sempre pronta a cogliere le richieste dei consumatori e le tendenze del mercato, il Gruppo realizza prodotti di ottima qualità che ben si inseriscono nel contesto dell'home décor e del risparmio termico ed energetico.