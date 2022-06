Produciamo innovativi sistemi di nebulizzazione per il raffrescamento all' aperto . I nostri nebulizzatori, oltre che per la climatizzazione di esterni, trovano largo impiego per raffrescare capannoni industriali, per l' abbattimento polveri, il controllo odori, il preraffreddamento di unità termiche, come raffrescatori industriali, umidificatori di grandi ambienti, nella diffusione di fitofarmaci in serre, non che per il raffrescamento di stalle e allevamenti.Gli impianti fog Eurocooling, dotati di speciali ugelli nebulizzatori e alimentati da pompe misting in alta pressione, producono una nebbia secca, composta da miliardi di micro-goccioline che a contatto con le temperature esterne subiscono un evaporazione istantanea, sottraendo calore all' aria circostante e senza bagnare.

Questi atomizzatori o spruzzatori come erroneamente spesso vengono nominati, sono parte fondamentale degli impianti raffrescanti adiabatici e possono venire utilizzati come singole linee di nebulizzazione oppure montati sul fronte di ventilatori industriali oscillanti .