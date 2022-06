Da sempre appassionata di arte, ho frequentato la facoltà di Architettura e poi il Dottorato in Architettura degli Interni presso il Politecnico di Milano.

Ho vissuto e studiato in Spagna e negli Stati Uniti dove ho studiato e poi nell'ambito dell'arredo e progettazione di spazi interni. Da queste esperienze ho potuto assorbire stili, conoscere differenti usi dei colori e dettagli.

Vivendo negli USA ho avuto modo di constatare come l'Home Staging fosse la tecnica di vendita n.1 per ottenere il massimo dalla propria casa. Come il colore, la disposizione dell'arredo, gli accessori fanno la differenza nel mood di un'abitazione, di un hotel, di una casa vacanze...allo stesso modo la fanno nella mente dell'acquirente!

Da alcuni anni sono associata a Staged Homes - Associazione Italiana Home Stager.