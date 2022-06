PRP architettura è una società che opera nel campo della progettazione, direzione lavori, piani della sicurezza e project management nel settore delle opere pubbliche e private e dell'edilizia civile. PRP architettura è associata al Green Building Council Italia.

PRP architettura nasce nel 1995 in forma societaria dallo studio dell'architetto Roland Gantès, attivo dal 1970. Sulla scorta delle esperienze maturate soprattutto negli incarichi di project management per conto di società immobiliari, per le quali si è occupato delle loro realizzazioni d'investimento, Roland Gantès svolge, all'interno della società, l'attività di direttore tecnico, progettista e direttore dei lavori.

La società ha sede a Milano e si avvale di un vasto team di professionisti e collaboratori. Possiede una solida esperienza nella progettazione architettonica ed è specializzata nelle realizzazioni di spazi ad uso terziario e amministrativo. In particolare si occupa di nuove edificazioni e di riqualificazione di spazi ad uso uffici.