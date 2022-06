SIMES è una moderna azienda dedicata alla produzione di apparecchi di illuminazione per esterni. Fondata nel 1973, ha conosciuto un'evoluzione costante diventando un’azienda leader nel mercato internazionale. Lo slogan “Luce per l’architettura” introduce al meglio la nostra mission aziendale: trovare soluzioni ottimali per l'illuminazione delle architetture all'insegna di un comfort visivo efficiente e nel tentativo di creare emozione. Prima ancora che apparecchi, SIMES produce luce per l’architettura come per il paesaggio, per la casa, per l’industria e gli spazi urbani.

Tutto il ciclo produttivo di SIMES è in Italia, in Franciacorta e indica un forte radicamento dell’azienda nel suo territorio nativo e la consapevolezza dell’importanza del Made in Italy. Da oltre 12 anni i continui investimenti nella ricerca e sviluppo e nella nuova tecnologia LED, hanno permesso di produrre apparecchi intelligenti, sostenibili e riciclabili, dalle altissime prestazioni illuminotecniche. Grazie ad un team di progettisti e lighting designer, Simes collabora con architetti, paesaggisti, urbanisti, ingegneri, committenti pubblici e privati che cercano in un'azienda e nei suoi prodotti l'eccellenza per qualità dei materiali, innovazione tecnologica e serietà nei servizi pre e post vendita.