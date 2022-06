Boite Maison siamo noi: Laura Giannini e Susanna Giacomini. Home stagers. Cosa facciamo:

Case destinate alla vendita. Interveniamo sulla casa da vendere: con un sopralluogo, una serie di scatti fotografici e poi lo studio di alcuni punti decisivi per impressionare al meglio i visitatori. Ciò significa che lavoriamo con un'attenzione speciale al décor, ma senza mai perdere di vista la finalità commerciale. Con mezzi semplici e pochi acquisti creiamo il "colpo d'occhio", potenziando i pregi della casa e rendendola più appetibile sul mercato

Case destinate all'affitto. Lo stesso servizio proposto per le case da vendere, intervenendo sull'arredamento esistente. Allestiamo appartamenti vuoti inserendo pochi e selezionati arredi o presentiamo un progetto per un arredamento completo, con l'obiettivo di presentare le case per l'affitto nel modo migliore sul mercato.

Bed & Breakfast. Boite Maison aiuta i proprietari a trasformare gli ambienti da casa privata a struttura ricettiva, elevandone gli standard di presentazione e conferendo loro un aspetto accattivante, confortevole e particolare.