LOOK LIGHT Italian Design di Maria Grazia Paternoster si occupa di produzione ed assemblaggio “Made in Italy” di lampade di design a led per arredo Indoor - Outdoor, versione fissa ed orientabile, con profilo strip led intercambiabile ed intensità luminosa regolabile, realizzate in acciaio a taglio laser e verniciate o artigianalmente con vernici ad effetto speciale per la LINEA LUX o con vernici a polvere per la LINEA ECO.

Le lampade, dall'aspetto quasi scultoreo ed inusuale, non sono solo fonte di luce, ma essendo sagome personalizzabili, prendono forma, assumono funzione,“vita”, entrando a far parte di un quotidiano ed adeguandosi al gusto e all'estetica dell’ambiente che le circonda, creando al contempo un‘atmosfera piacevole, magica ed emozionale.

Oltre alla produzione di lampade di serie, LOOK LIGHT realizza e progetta Soluzioni e Disegni Custom per allestimenti di vario genere a richiesta del cliente. Inoltre vanta della collaborazione di uffici tecnici e verniciatori esperti nell'applicazione di finiture particolari su qualsiasi tipo di supporto metallico.

Ciò che contraddistingue la LOOK LIGHT e la rende unica, è la flessibilità progettuale e la cura del dettaglio,dal design all'accessorio , dal look alla luce.