Ho sempre avuto una vena creative e una grande passione per l’arte, in tutte le sue forme. L’archiviz è una di queste e ho deciso di impararlo al meglio quando ho iniziato gli studi: parla, permette di immaginare luoghi che non sono ancora reali o nei quali sarebbe bello vivere. Inoltre, aiuta i clienti a capire un progetto molto più di un complicato disegno tecnico: lo spazio, le luci, l’atmosfera.Riesco spesso a capire immediatamente le persone e ciò che hanno in mente; in questo modo posso garantire un lavoro eccellente e veloce, giusto per te.Sono a completa disposizione sia nel caso in cui abbia bisogno di una consulenza per un progetto o un’idea che hai in mente – sia per rendering e restyling di interni. Posso lavorare ovunque (online).