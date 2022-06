Giovane designer italiana, ha conseguito la laurea in Design dell’Arredo al Politecnico di Milano, per poi specializzarsi in Design Industriale. Nel 2008, in occasione della Torino World Design Capital, partecipa al workshop "Designing Connected Places" , durante il quale realizza un lavoro in team con colleghi provenienti da tutto il mondo. Negli anni universitari ha avuto l'occasione di partecipare al programma Erasmus in Svezia, grande esperienza di studio e di vita, che le ha permesso di confrontarsi attivamente con un mondo particolarmente sensibile verso le novità e la creatività, arrivando ad esporre un suo progetto (divano Ulla) al Salone del Mobile di Stoccolma del 2009. Finiti gli studi si è trasferita per alcuni mesi negli Stati Uniti, dove ha maturato altre esperienze lavorative, nel settore del design del prodotto e degli eventi. Nei suoi studi e nei suoi progetti cerca sempre di coniugare l’aspetto estetico e innovativo con le esigenze di funzionalità e praticità. Curiosa e animata da molta voglia di imparare e di acquisire nuove esperienze, è con questo spirito che affronta la vita e la progettazione.