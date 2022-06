PRODUCIAMO MOBILI IN ARMONIA CON LA NATURA, SCIEGLIENDO I LEGNI IN BASE ALLE CARATTERISTICHE ENEGERTICHE DELLE SINGOLE ESSENZE. LAVORIAMO ESCLUSIVAMENTE A MANO, OGNI LINEA NASCE DA UNA RICERCA E DALL' ASCOLTO DELLA LINEA DI FORMA CHE NE DERIVA. RICERCHIAMOLE FORME ORGANICHE, PER REALIZZARE MOBILI VIVI CHE VENGANO PERCEPITI DALLA NOSTRA SFERA ANIMALE COME ELEMENTI SELF, VERSO CUI POSSIAMO APRIRCI E ENTRARE IN CONTATTO. COME TRATTAMENTI DI FINITURA ABBIAMO SCELTO UN'AZIENDA TEDESCA CERTIFICATA BIO-ECOLOGICA CHE REALIZZA SVARIATE TIPOLOGIE DI FINITURE TUTTE SCRUPOLOSAMENTE BIOLOGICHE, I COLORI SONO TERRE O PIGMENTI VEGETALI.