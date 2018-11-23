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ARREDAMENTI BARALDI NATURE
Feng Shui a Cavezzo (Modena)
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    • Cameretta Montessoriana, ARREDAMENTI BARALDI NATURE ARREDAMENTI BARALDI NATURE Stanza dei bambiniLetti & Culle Legno massello
    Cameretta Montessoriana, ARREDAMENTI BARALDI NATURE ARREDAMENTI BARALDI NATURE Stanza dei bambiniScrivanie & Sedie Legno massello
    Cameretta Montessoriana, ARREDAMENTI BARALDI NATURE ARREDAMENTI BARALDI NATURE Stanza dei bambiniLetti & Culle Legno massello
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    Cameretta Montessoriana
    La scrivania..! dove la metto? -concentrazione o stress-, ARREDAMENTI BARALDI NATURE ARREDAMENTI BARALDI NATURE Studio moderno
    La scrivania..! dove la metto? -concentrazione o stress-, ARREDAMENTI BARALDI NATURE ARREDAMENTI BARALDI NATURE Studio moderno
    La scrivania..! dove la metto? -concentrazione o stress-, ARREDAMENTI BARALDI NATURE ARREDAMENTI BARALDI NATURE Studio moderno
    La scrivania..! dove la metto? -concentrazione o stress-
    Credenza in legno massiccio di Olmo, realizzata a mano in pezzo unico; finitura con cera Biologica., ARREDAMENTI BARALDI NATURE ARREDAMENTI BARALDI NATURE SoggiornoArmadietti & Credenze Legno massello
    Credenza in legno massiccio di Olmo, realizzata a mano in pezzo unico; finitura con cera Biologica., ARREDAMENTI BARALDI NATURE ARREDAMENTI BARALDI NATURE SoggiornoArmadietti & Credenze Legno massello
    Credenza in legno massiccio di Olmo, realizzata a mano in pezzo unico; finitura con cera Biologica., ARREDAMENTI BARALDI NATURE ARREDAMENTI BARALDI NATURE SoggiornoArmadietti & Credenze Legno massello
    Credenza in legno massiccio di Olmo, realizzata a mano in pezzo unico; finitura con cera Biologica.
    Realizzazione mobili con linee Organiche per Centro Steineriano di Torino, ARREDAMENTI BARALDI NATURE ARREDAMENTI BARALDI NATURE Studio moderno
    Realizzazione mobili con linee Organiche per Centro Steineriano di Torino, ARREDAMENTI BARALDI NATURE ARREDAMENTI BARALDI NATURE Studio moderno
    Realizzazione mobili con linee Organiche per Centro Steineriano di Torino, ARREDAMENTI BARALDI NATURE ARREDAMENTI BARALDI NATURE Studio moderno
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    Realizzazione mobili con linee Organiche per Centro Steineriano di Torino

    PRODUCIAMO MOBILI IN ARMONIA CON LA NATURA, SCIEGLIENDO I LEGNI IN BASE ALLE CARATTERISTICHE ENEGERTICHE DELLE SINGOLE ESSENZE. LAVORIAMO ESCLUSIVAMENTE A MANO, OGNI LINEA NASCE DA UNA RICERCA E DALL' ASCOLTO DELLA LINEA DI FORMA CHE NE DERIVA. RICERCHIAMOLE FORME ORGANICHE, PER REALIZZARE MOBILI VIVI CHE VENGANO PERCEPITI DALLA NOSTRA SFERA ANIMALE COME ELEMENTI SELF, VERSO CUI POSSIAMO APRIRCI E ENTRARE IN CONTATTO. COME TRATTAMENTI DI FINITURA ABBIAMO SCELTO UN'AZIENDA TEDESCA CERTIFICATA BIO-ECOLOGICA CHE REALIZZA SVARIATE TIPOLOGIE DI FINITURE TUTTE SCRUPOLOSAMENTE BIOLOGICHE, I COLORI SONO TERRE O PIGMENTI VEGETALI.

    Servizi
    • PRODUZIONE SU MISURA DI ARREDI BIO-ECOLOGICI
    • PROGETTAZIONE LINEE ORGANICHE
    • CONSULENZA SPECIALIZZATA DI FENG SHUI
    Bacini di utenza
    Italia" e CAVEZZO (MODENA)
    Indirizzo
    VIA CAVOUR 74
    41032 Cavezzo (Modena)
    Italia
    +39-3393021846 www.arredamentibaraldi.it

    Recensioni

    Maddalena Nardi
    Negozio speciale, soprattutto per Rosita che sa ben consigliare chi arriva sulle scelte da fare. Il profumo del legno ti avvolge. Le linee sinuose dei mobili naturali sono quello che cercavo da tempo e loro hanno saputo sempre trovare soluzioni giuste x noi. Grazie!
    da 9 mesi
    Giulia Vivi
    da circa 4 anni
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