Ogni bicicletta Pagani è una bicicletta unica. Disegnate, realizzate e assemblate a mano e su misura, le nostre biciclette artigianali sono espressione di eccellenza e design Made in Italy.

Velocità e design si fondono in un mezzo leggero, essenziale ed elegante. Disegnate per chi vive la città, pensate per chi ama la bellezza, realizzate per chi apprezza la qualità dell’artigianato italiano.

La bicicletta è il mezzo di locomozione più semplice, antico ed ecologico di sempre: un telaio, due ruote e due pedali. Il marchio Pagani rivolge il suo sguardo alla tradizione ed alla ricerca di quella primigenia purezza: linee essenziali e materiali d’eccellenza, unite dal Made in Italy, al centro della mobilità contemporanea.

Non un semplice mezzo di trasporto, ma un modo di vivere la mobilità urbana. Il calore del legno e del cuoio, la robustezza e l’essenzialità dei telai realizzati su misura in tubi di acciaio Columbus, la leggerezza e la neutralità dell’alluminio rendono le biciclette Pagani oggetti unici, belli da vedere ed emozionanti da guidare.

Per chi sceglie ogni giorno con stile e fa del mezzo di trasporto un accessorio imprescindibile del proprio look.