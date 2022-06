Dal 1967 la Formarredo Due progetta e realizza soluzioni per l'arredamento di cucine, camere da letto, camerette, soggiorni, salotti e bagni. In oltre, forniamo anche servizi e assistenza per lo studio e la progettazione d'interni.

Presso il nostro showroom potrete trovare le migliori marche di cucine, mobili e arredamento: Stosa Cucine, Veneta Cucine, Key Cucine, Arredo3 Cucine, Pianca, Kristalia, Fimar, Colico Design, Tomasella, Connubia by Calligaris, London Art, Rifra Bagni, Arbi Arredobagno e Letti Oggioni. Grazie alla collaborazione con i propri artigiani del legno, offriamo anche arredamenti personalizzati e mobili su misura.

In oltre, proponiamo numerose marche d’elettrodomestici: Miele, V-ZUG, Wolf, Sub-Zero, Siemens, Neff, Bosch, Liebherr, Bora, Gaggenau, AEG, Electrolux, Barazza, Whirlpool, Hotpoint Ariston.

Visitate il nostro showroom e troverete un’ampia sezione dedicata all’ambiente cucina e uno studio di progettazione con ambientazioni d’alto design.