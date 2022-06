"Architettura è armonica composizione di elementi nello spazio per corrispondere ad un determinato fine pratico" - Ernesto Nathan Rogers (1909-1969) architetto e teorico dell'architettura italiano.

E' questa la definizione di "Architettura" che meglio descrive l'operato dell'architetto Silvia Zaccaro, mosso da una passione incontenibile per tutto ciò che è forma, luce, spazio, colore.

L'architetto Silvia Zaccaro si laurea nel 1999 presso il Politecnico di Bari e svolge la propria attività fin da subito specializzandosi nella progettazione architettonica, nell'architettura di interni e nel design.

Situato in uno dei più importanti business-center della città di Bari, quello di via Matarrese, nel cuore della parte più moderna del quartiere Poggiofranco, lo Studio si occupa di:

– progettazione architettonica, bioarchitettura, architettura d’interni, arredamento e design; – ristrutturazione di immobili; - certificazione di sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici.

Lo Studio è organizzato per poter offrire un servizio di “ristrutturazione di immobili chiavi in mano” attraverso il quale, partendo dall’idea iniziale ed in completa sintonia con le esigenze dei propri clienti, viene curata ogni fase del processo fino al completamento dell’intervento, provvedendo a tutto:

dalla progettazione preliminare a quella definitiva ed esecutiva di dettaglio, allo studio dei particolari d’arredo e di design, alla preventivazione dell’intervento ed alla sua pianificazione economico-temporale, all’assistenza nella fase di contrattualizzazione con l’impresa esecutrice, al disbrigo di tutte le pratiche autorizzative necessarie, alla direzione dei lavori in corso d’opera, all’assistenza nella scelta di tutti i materiali presso i vari fornitori e, qualora necessario, all’impiego di imprese di fiducia “partner” dello Studio altamente qualificate e specializzate nella ristrutturazione di immobili.

Lo Studio svolge inoltre attività di consulenza in materia di architettura e di ingegneria.