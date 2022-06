Leonardo Battaglini nasce a Rovigo nel 1976. Si diploma in design creativo presso la Scuola Italiana Design di Padova e durante il master dell’ultimo anno ha l’opportunità di collaborare con realtà come Aprilia, Kinder e Ferrero, Pitti Immagine e Nice. Successivamente inizia a lavorare come designer freelance progettando giocattoli per Adriatic e contemporaneamente si occupa di grafica e comunicazione e qualche anno più tardi darà vita a diversi progetti di design. Nel 2011, grazie ad alcuni progetti realizzati per Sintesi arriva il Salone del Mobile di Milano e parallelamente alcuni prodotti realizzati per LAB23 e per Caoscreo vengono esposti al Fuori Salone in locations esclusive fra cui la Triennale. Al design industriale vengono affiancati numerosi progetti di comunicazione e collaborazioni con aziende importanti come Boscolotours.