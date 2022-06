Nato e cresciuto a Roma ha condotto gli studi presso l’Università di Roma “la Sapienza”, Facoltà di Architettura “Valle Giulia”. Nel gennaio 2011 ha conseguito la laurea magistrale in con la valutazione di 110 e lode con la tesi sperimentale in progettazione e restauro, sviluppata con la supervisione della prof.ssa Donatella Fiorani ed in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, pubblicata in seguito sul manuale "Tecniche di Restauro UTET". Successivamente ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione e si è iscritto all’ordine degli Architetti della provincia di Roma. Appena laureato ha iniziato la collaborazione con realtà professionali di alto spessore della capitale, che gli ha permesso di maturare esperienza nel campo della progettazione, del restauro, acquisendo anche competenze specifiche nell’uso di strumentazioni d’avanguardia nel rilievo, come laser scanner e software per la gestione di modelli tridimensionali. La passione per la l’architettura classica ed il costante interesse per gli sviluppi dell’architettura contemporanea lo portano a sperimentare soluzioni innovative, alla ricerca di un linguaggio che medi tra antico e moderno. Con la consapevolezza di essere all’inizio della propria carriera non rinuncia a nuovi stimoli e sfide che gli consentano di mettere alla prova le proprie capacità.