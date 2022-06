Le Zie di Milano sono complementi d’arredo di design, realizzati esclusivamente in Italia.

Librerie a colonna, porta bottiglie capienti e portafiori per interni, realizzati in legno massello di faggio e disponibile in varie altezze, nella versione a colonna o muro. Le trovi in legno naturale oppure tinto nero, rosso o bianco con colori 100% ecologici.

I complementi d'arredo delle Zie di Milano si basano su un'idea di sistema componibile e facile da assemblare che permette di ottenere soluzioni personalizzate e adatte ad ogni ambiente.

fa parte della linea anche Zia Babele, il sistema componibile in legno massello di rovere che, grazie alla sua modularità offre illimitate soluzioni per l’organizzazione degli ambienti sia a casa che in ufficio, creando librerie, intere pareti attrezzate o divisorie, credenze, armadi e scrivanie.

Le Zie di Milano è un marchio di complementi d'arredo nato dall'idea di progetto di Marcello Vecchi, architetto-ingegnere-designer con oltre 30 anni di esperienza, vincitore di vari premi tra i quali il Compasso d’oro.

Oltre alla vendita diretta, forniamo un servizio di consulenza per la personalizzazione e la realizzazione di soluzioni d'arredo su misura.