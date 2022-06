CONSULENZA

Offriamo ad ogni cliente una consulenza a 360°, perché noi trasformiamo in realtà i vostri desideri.Siamo in grado di rispondere ad ogni vostra richiesta accompagnandovi in ogni scelta, dai materiali ai fornitori per completare il vostro sogno.Ci avvaliamo di esperti collaboratori del settore d’interni pronti a dare il giusto servizio e professionalità a voi clienti.

PROGETTAZIONE

Progettare non è solo arredare uno spazio vuoto, ma dare una personalità ciò che si crea. Un ambiente è formato da equilibrio, luci, colori, corpi freddi e caldi. Tutto questo va a dare valore a ciò che si ha attorno. Ogni progetto creato viene seguito e analizzato in tutti i suoi particolari, scegliendo i corretti tessuti, tinte e la corretta disposizione degli elementi dando estetica e funzionalità al vostro ambiente.

RENDERING

Presentiamo ai nostri clienti rendering fotorealistici, in cui evitiamo i limiti fisici della creazione di set in studio, nei quali è possibile esprimere tutta la nostra creatività e professionalità, realizzando progetti unici. In fase di progettazione molti clienti non riescono ad immaginarsi il risultato finale della location. Noi offriamo una soluzione innovativa per rompere le barriere e costruire un ambiente su misura. Avvalendoci di strumenti professionali, per ogni progetto creiamo diversi scatti del vostro ambiente inserendo i modelli da voi scelti, texture-luci, dando la corretta percezione visiva. Ogni scatto può dare a voi clienti sensazioni ed emozioni facendovi toccare con mano gli elementi del vostro ambiente.