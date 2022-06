A Deruta, cittadina umbra, famosa per la produzione di ceramiche di alto pregio artistico, la ditta Ceramiche G.& P. di Gialletti & Pimpinelli, fondata da Graziano Pimpinelli, artigiano ceramista di grande talento pittorico, e dai figli Silvia e Marco, con la collaborazione di artigiani molto qualificati, è una tra le più rinomate aziende derutesi, per la qualità e la raffinatezza dei propri prodotti.

Graziano Pimpinelli, maestro ceramista da oltre quarant’anni, segue personalmente tutte le fasi della produzione, eseguita interamente a mano all’interno del proprio laboratorio, e garantisce che ogni manufatto venga prodotto con la qualità e la raffinatezza per le quali è conosciuta in tutto il mondo. Il suo talento pittorico gli consente di spaziare dalle rielaborazioni classiche alle più moderne e di creare sempre nuove decorazioni, basate su uno scrupoloso e continuo studio dell’arte, antica e contemporanea. Tutto ciò permette all’azienda di poter proporre una vasta serie di oggetti prestigiosi per la tavola e per il complemento d’arredo che possano incontrare tutti i gusti, dal più tradizionale a quello più moderno. Gli oggetti con il marchio G.&P. vengono apprezzati da una vasta clientela sparsa in tutto il mondo, che li acquista o presso il grande show-room antistante il laboratorio o presso uno degli innumerevoli negozi che li vendono in esclusiva.