BxFstudio rappresenta la sintesi di professionalità multidisciplinari fra architetti che hanno lavorato anche su scala internazionale da molti anni.

Formato prevalentemente da giovani architetti, si occupa di progetti di varie tipologie, spaziando dalla ideazione di un singolo oggetto di design fino alla redazione di masterplan urbanistici. In ambito architettonico fornisce servizi di consulenza, di progettazione, di recupero e di riuso degli spazi volto alla loro riorganizzazione spaziale e funzionale. Grazie alle nostre competenze e all’esperienza maturata sul campo, siamo in grado di intervenire anche in termini di qualità paesaggistica attraverso un uso equilibrato ed armonico del verde e dell’arredo outdoor. Nel campo del design abbiamo disegnato complementi d’arredo in cartone, in fibra di carbonio e altri materiali destinati a creare atmosfere innovative. Ci occupiamo anche di grafica: dall’ideazione di un logo fino a fornire un pacchetto completo di servizi fatti su misura con l’immagine coordinata di una società o di uno studio di professionisti, realizzando carta intestata, biglietto da visita, badge, targa esterna, totem e andando incontro ad ogni altra richiesta o esigenza.