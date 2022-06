PAZdesign è uno studio di architettura e interior design con sede a Milano.

Lavoriamo in tutta la regione e per progetti importanti ci spostiamo anche in tutta Italia e all’estero. Ci occupiamo di residenziale e commerciale.

Siamo progettisti e Designer di luoghi, architetture e interni, arredi e prodotti.

Grazie all'esperienza e alle competenze acquisite nel tempo, progettiamo e forniamo consulenze per la ristrutturazione di interni, per la realizzazione di arredi su misura fino alla costruzione di opere architettoniche.

La nostra priorità è dare una forma concreta alle esigenze e ai sogni dei clienti, ricercando equilibrio e cura del dettaglio facendo in modo che ogni progetto sia un bel momento di vita Il nostro staff è composto da una squadra molto professionale in grado di coprire ogni esigenza e comparto di una macchina complessa come quella del mondo dell’architettura e del design.

Garantiamo supporto in tutte le fasi del progetto, prendendo per mano il cliente dal primo ingresso in cantiere per portarlo fino alla scelta dell’ultimo elemento di arredo. Chi si affida a noi, se lo vorrà, potrà utilizzare le nostre imprese e i nostri fornitori migliori, che ci hanno dimostrato competenza, esperienza, preparazione e affidabilità nel corso di otre vent’anni di esperienza.

Lo studio si propone anche come service ad altri studi di Architettura, offrendo: