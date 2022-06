Ci sono momenti in cui ti senti

estremamente pronto per fare qualcosa di “importante” e a me è successo un giorno di Ottobre del 2012. Il mio nome è Cinzia Olivieri e da “un po’” di anni occupo un ruolo di manager nel settore del mobile e del complemento d’arredo, un settore questo che come molti altri, è alla ricerca di un futuro più brillante, un futuro rinvigorito da nuove idee, da un nuovo entusiasmo e da nuove motivazioni. Ed ecco che, insieme a due ottimi compagni di viaggio, l’architetto Enrico Cesana e Michele Alberto Sartini export manager, ho varato il progetto.

Nasce MEME DESIGN. MEME Design produce oggetti e complementi d’arredo, utili, di tendenza, mai banali. Meme da memetica: la moderna scienza che studia i memi, cioè l’unità di misura della forza delle idee nella società. Su questa logica ci stiamo misurando in questo mondo così saturo di tante proposte. Una sfida difficile ma supportata da nuove idee, una grande esperienza e moltissimo entusiasmo . L’idea MEME incorpora innanzitutto tre ingredienti fondamentali:

• Il materiale utilizzato per la creazione dei vari complementi, la lamiera d’acciaio

• Il colore, ogni articolo può essere richiesto su palette di 15 colori, come primo elemento di comunicazione

• La velocità di consegna degli articoli, entro 15 giorni dall’ordine

• Prezzi altamente competitivi

Il design fortemente creativo ci ha permesso di dar vita a prodotti estremamente contemporanei e di forte impatto emotivo. L’Esperienza di molti anni nel settore ha creato i presupposti per ottimizzare le varie fasi di produzione al fine di raggiungere prezzi altamente competitivi. La Cultura del Made In Italy che ci portiamo dentro ha fatto il resto. In pochissimo tempo MEME Design mostra con soddisfazione la sua produzione in Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Inghilterra ed è orgogliosa di arredare luoghi di grande interesse come lo SheratonMall of Emirates Hotel di Dubai.

Ci sono momenti in cui ti senti di essere sulla giusta strada e ti accorgi che le pur tante difficoltà che si incontrano sono nulla rispetto ai piccoli ma costanti risultati che gli sforzi fatti ti permettono di raggiungere.

Bastano buone idee, una buona esperienza e ottimi compagni di viaggio. Cinzia Olivieri