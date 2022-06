WE MAISON promuove il "vivere bene" e il "vendere meglio" di case e attività commerciali, attraverso interventi di INTERIOR DESIGN, HOME RELOOKING e HOME STAGING.

Per i clienti che usufruiscono di un intervento di HOME STAGING proponiamo il servizio di OPEN HOUSE, giorni dedicati a visite libere all'immobile da parte di potenziali clienti, coadiuvati dal personale di WE MAISON.

WE MAISON offre inoltre servizi di progettazione ON LINE di arredamento e ristrutturazioni, inoltre una serie di servizi denominati PLUS che comprendono HOME PERSONAL SHOPPER (accompagnamo il cliente negli acquisti), GIFT CARD (per regalare un progetto) e WEDDING LIST (per coppie che si stanno per sposare proponiamo una lista nozze alternativa per soluzioni d'arredo e complementi).