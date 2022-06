Lo studio “ORA” Officina per la Rigenerazione e l'Architettura, nasce a Poggibonsi nel febbraio del 2015.

Necessità di innovazione, ricerca e sperimentazione nel quadro odierno dell'architettura: questi i presupposti dei fondatori Flavio Bonsignore e Filippo Martini che individuano nella RIGENERAZIONE la grande sfida per il futuro. Rigenerazione come strumento per dare nuova vita non solo agli edifici ma ad intere città, in modo da rendere il contesto abitativo efficiente, vivo, leggero e moderno, in una parola BELLO sia sul piano estetico che funzionale. Una bellezza che trova la propria espressione sia all'esterno che all'interno degli edifici, sapientemente studiati negli arredi, tesi alla valorizzazione dell'artigianato e del made in Italy. Un viaggio verso la città ideale che passa anche attraverso la ri-progettazione di intere aree urbane, per mezzo di concorsi e gare di respiro internazionale, per mantenere sempre vivo il contatto tra locale e globale, in una ricerca di auto-miglioramento che guarda al futuro.