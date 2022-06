OPEN PROJECT S.r.l.

Open Project Srl è una società di architettura e ingegneria fondata nel 1984 da specialisti dei vari settori della progettazione e della consulenza per meglio affrontare i molteplici aspetti del processo del costruire. E' oggi una struttura multidisciplinare, organizzata per sviluppare tutti gli aspetti del progetto di architettura ed ingegneria, dalla concezione, al controllo diretto della realizzazione. KNOW-HOW Open Project ha acquisito particolare esperienza nella pianificazione territoriale e nella progettazione integrata di complessi per l'industria, la logistica, la grande distribuzione, i centri commerciali, i centri agro-alimentari, l'edilizia sociale e residenziale. In considerazione delle mutate esigenze di recupero di siti e complessi dismessi, Open Project ha inoltre ampliato il suo campo di attività alle perizie di immobili nonché alla consulenza per le attività di bonifica connesse alla loro riqualificazione. In risposta alla crescente complessità e specializzazione del mercato, Open Project, già dalla fine del 1988, ha ottenuto la certificazione di qualità secondo le norme UNI-EN-ISO 9001 per la progettazione di architettura e ingegneria, estesa nel 2004 alla direzione lavori. Open Project ha associato il Prof. Ing. Massimo Majowiecki specialista a livello internazionale per la progettazione strutturale di grandi opere. STRUTTURA Open Project è un team di 42 professionisti, architetti, ingegneri e tecnici, in rete con altri consulenti e specialisti esterni, qualificati per lo sviluppo del progetto nei suoi diversi stadi. SOSTENIBILITA’ L’approccio progettuale di OP è improntato su criteri di sostenibilità. Come noto, il processo costruttivo svolge un ruolo predominante all’interno del processo di consumo delle fonti energetiche non rinnovabili, delle emissioni nocive e dell’impatto ambientale. La progettazione dell’ambiente costruito in una prospettiva eco-sostenibile è basata su due criteri fondamentali quali la minimizzazione dei consumi energetici (ottenibile mediante la realizzazione di un involucro intelligente, buon isolamento termico, schermature solari, utilizzo di materiali sostenibili e riciclabili, corretto utilizzo dell’acqua) e il perseguimento della massima autonomia energetica (ottenibile mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili quali l’energia solare, la geotermia, l’energia eolica). Open Project è membro del Green Building Council Italia, associazione non-profit nata nel 1993 che oggi conta più di 11mila membri e che svolge oltre ad un a ruolo tecnico anche quello di informare, sensibilizzare ed orientare la comunità verso un’edilizia ecosostenibile. GBC ha elaborato e gestisce gli standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) che sono parametri per l’edilizia sostenibile, sviluppati negli Stati Uniti e applicati in 40 Paesi del mondo.