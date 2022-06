Lo studio è specializzato nella progettazione e nella realizzazione di opere con formula "chiavi in mano". Come unico interlocutore e organo di controllo: - gestisce le fasi del progetto, dall'elaborazione alla esecuzione - semplifica il sistema di relazioni burocratiche e tecniche - stima l'investimento economico e i tempi di esecuzione - coordina e ottimizza il lavoro - controlla la qualità dell'esecuzione e delle forniture - aggiorna e sviluppa risorse e competenze Lo studio è una soluzione completa, per chi, privato o azienda vuole investire nella sola fornitura di arredamenti o nelle opere di progettazione e ristrutturazione a qualsiasi livello, in virtù del lavoro integrato e sinergico svolto dalla rete operativa di cui si dispone. Lo studio mette a disposizione le sue professionalità ed offre una vasta scelta tra materiali, tecnologie e finiture per soluzioni personalizzate e di design, per rispondere ad una esigenza sempre più diffusa di qualità dei servizi, nel rispetto dei tempi di esecuzione e di spese controllate.