Lo studio di architettura nasce nel 1985 dal lavoro dell’architetto

Egidio Barbero come libero professionista. Durante gli anni ’80/’90 i progetti riguardano edifici residenziali, industriali e ristrutturazioni di edifici storici trasformati in luoghi di aggregazione sociale.

I lavori dei primi anni del 2000 sono stati riconosciuti dal Premio di Architettura e Ingegneria P.A.I. organizzato dalle Provincie di Cuneo Savona e Imperia. All’interno della categoria Recupero di edifici esistenti, l’architetto vince il primo premio per la ristrutturazione della “casa del Fattore” oggi sede del ristorante e foresteria Conti Roero di Monticello d’Alba.

Nel 2008 l’arch. Barbero Egidio viene affiancato dai figli dando vita allo Studio Architetti Barbero Associati.

Grazie alla grande esperienza di lavoro nel settore edilizio-architettonico dell’Architetto Egidio e all’apporto innovativo dei figli e dei collaboratori, lo studio oggi riesce a garantire un servizio completo ai privati e alle imprese.

Grande attenzione viene dedicata ai temi dell’edilizia sostenibile con la progettazione di edifici a consumo quasi zero (Net-Zero Energy buildings).

L’architetto Marco è Consulente Energetico CasaClima certificato dall’agenzia CasaClima di Bolzano. Oltre alla progettazione architettonica si occupa dell’ottimizzazione energetica degli edifici secondo gli standard CasaClima.

L’architetto Gianluca ha conseguito l’attestato Timespace, corso di Feng-Shui professionale livello avanzato; dottrina che applica a livello progettuale e su fabbricati esistenti. Specializzato in sistemi costruttivi naturali e non dannosi per la salute.