LO STUDIO RARO FONDATO NEL 2004 DA ROBERTA DI FILIPPO E ROBERTO SALVISCHIANI, CON SEDE A TRENTO, IN VIA S. MARTINO, SI OCCUPA DI ARCHITETTURA E COMUNICAZIONE VISIVA, CONSEGUENDO PREMI E RICONOSCIMENTI IN ENTRAMBI I CAMPI.

L’esperienza maturata attraverso la direzione lavori di cantieri, la collaborazioni con vari professionisti, corsi formativi sulla sostenibilità e la comunicazione, la passione e la cura dei dettagli, permette allo studio di affrontare progetti a grande o piccola scala in maniera completa e professionale.

Il concorso di architettura rappresenta per lo studio raro un veicolo ideale per lo sviluppo di nuove soluzioni architettoniche e la ricerca di nuove tecnologie, materiali, forme.

Nel 2011 si è aggiudicato il primo premio al concorso per Piazza D. Chiesa a Rovereto (Tn) e nel 2012 ha vinto il concorso per la riqualificazione di Malga Fosse nel Comune di Siror (Tn) su 180 progetti partecipanti.

Nel 2013 ha ricevuto il Premio New Italian Blood 2013 Architettura, un riconoscimento ai 10 giovani studi di architettura italiani di talento.