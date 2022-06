Chiara Pecorelli propone un servizio di riqualificazione di appartamenti, decorazione d’interni, personal shopper e home staging a Parigi.

Si rivolge prevalentemente ad una clientela italiana e a tutti coloro volessero essere indirizzati, accompagnati e guidati nell’arredamento del loro appartamento parigino.

L’idea centrale è quella di proporre una figura professionale, altamente competente e di fiducia che soddisfi il senso estetico e le esigenze del cliente fornendo soluzioni complete d’ambientazione raffinate che rispecchino il gusto personale di ogni profilo.

Si assiste il cliente mettendolo in contatto con artigiani e maestranze locali accuratamente selezionate per il restauro del pied-à-terre; vengono consigliati indirizzi alla moda (di arredamento, arte, fotografia e design) seguendo la scelta degli oggetti in ogni fase legata all’acquisto e alla conseguente consegna; lo spazio viene studiato dettagliatamente scegliendo i materiali e l’arredo più idonei in vista di una messa a reddito o di un’imminente vendita.