L’attività di MFAprogetti si concentra sulla progettazione architettonica alle diverse scale in ambito residenziale, retail, produttivo e direzionale.

L’attenzione per il dettaglio, nello studio di luce e materiali, così come quella per l’aspetto percettivo che guida le scelte compositive degli spazi e degli elementi che li compongono, identificano per lo studio la costante ricerca applicata alla progettazione di ambienti nella sintesi dei valori funzionali ed estetici da inglobare nell’intervento. Inserito in un network di operatori del territorio, lo studio mette a sistema la propria attività con le energie e la creatività di altri giovani professionisti abbracciando il comune principio di trasformare e valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico. L’evoluzione dei caratteri tradizionali che identifica ciascun luogo d’intervento viene recuperata in chiave contemporanea, rovesciando l’interpretazione dell’attuale fase di globalizzazione economica e culturale che tende a scambiare la possibilità di superare i vincoli spaziali con l’irrilevanza dell’elemento territorio.