Studio Daido è uno studio fotografico presente a Roma e Arezzo. Siamo specializzati in fotografia di interni per hotel e ristoranti, food photography e still life per cataloghi, ma anche reportage di eventi sia privati che aziendali. La collaborazione con professionisti del settore dell’interior design ci ha insegnato l’importanza della cura per il dettaglio prima, durante e dopo la fase di scatto. Ci contraddistingue l’approccio professionale, che garantisce sempre un risultato di alta qualità.

Partiamo dai valori e dai punti di forza del cliente e li trasformiamo in immagini efficaci, professionali e d’impatto. Proponiamo servizi specifici per valorizzare l’attività del nostro cliente: ad esempio, shooting di interni per hotel (hall ed altri spazi comuni, camere, ristoranti, sale conferenze, ecc.), food photography per la ristorazione e servizi fotografici per eventi live. L’esperienza ci ha insegnato quanto sia importante, in un mercato in continua evoluzione, trasmettere un’immagine aziendale coerente, chiara ed efficace. Per questo offriamo servizi su misura per curare la tua brand identity in modo professionale e creativo. Dal video, al sito e grafica ci prendiamo cura della tua brand identity e la rendiamo riconoscibile evidenziandone l’unicità ed i punti di forza.