Lo studio, fondato nel 1985 a Milano, opera dal 2006 a Venezia dove Sergio Pascolo lavora con un team di giovani architetti, di esperti professionisti ed in collaborazione con una rete di specialisti di paesaggio, efficienza energetica, acustica, illuminotecnica, e strutture di alto profilo internazionale.L’attività si estende dal progetto strategico, al progetto urbano, alla progettazione architettonica di edifici pubblici e residenziali, di interni, arredi ed oggetti di design.L’attenzione alla sostenibilità nella sua complessità, ambientale, urbana, economica e sociale, guida lo studio sia nella concezione dei progetti che nella realizzazione delle opere. La ricerca di una rigorosa interpretazione delle risorse, materiali, spaziali ed espressive, è intesa come ricerca di coerenza per perseguire soluzioni innovative, appropriate ed essenziali.Attualmente lo studio sta curando progetti e realizzazioni di opere pubbliche e residenziali in Italia, in Europa e in Asia. I progetti e le opere realizzate sono apparse in diverse riviste e libri di architettura italiani ed internazionali. I progetti e le opere dello studio sono stati selezionati o menzionati in diversi premi di architettura.