Dall’unione di design e arte del riciclo, dall'equilibrio tra grafica e scrittura creativa nasce ComunicareinEco. Lo Studio-LAB in provincia di Milano per dare vita a idee sostenibili.

Accessori, borse, pouf e arredi nascono dal recupero dei materiali. Riciclo creativo

che trasforma in ecodesign pallet industriali e casse in legno per il trasporto motori; sughero e bobine; cinture di sicurezza, teloni di camion, camere d’aria delle biciclette.

Gli scarti industriali sono per noi come la tavolozza dei colori per un pittore. E così le nostre creazioni sono intrecci colorati di riciclo. Sono oggetti di eco design pensati per dipingere luoghi e fermare istanti. Spazi senza tempo dove interagire con colori e forme. E diventare Artisti dei propri spazi.