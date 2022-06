A R C H I N E T è una struttura tecnica molto dinamica, che offre un prodotto

progettuale dal forte impatto emozionale e creativo.

L’obiettivo è quello di esaltare l’anima del progetto per renderlo Unico, Vincente, Diretto.

L’utilizzo delle nuove tecnologie per la comunicazione digitale ed il 3D costituisce uno standard per l’architettura ed il design, tale da configurarsi come un set virtuale dal forte effetto comunicativo.

L’attività è prevalentemente orientata nel campo della progettazione di architettura residenziale, commerciale e direzionale, con significative esperienze in tutti i settori.

Non marginale è anche l’attività correlata alla pianificazione urbanistica ad ogni livello, con esperienze nel campo della riqualificazione urbana, del “Middle Class Housing”, dell’Urban Design e della rigenerazione urbana.

Punto di forza sono le capacità di operare in team con professionisti specializzati, in sistemi aperti e flessibili.

Il controllo del processo di trasformazione edilizio ed infrastrutturale è seguito fino alla conclusione dell’attività cantieristica, con il monitoraggio dei tempi e del budget.