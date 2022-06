Domadesign nasce da un'esperienza nel settore del mobile che dura da oltre 50 anni : un design

alla portata di tutti è il concetto di partenza per la creazione dei nostri elementi componibili. All'interno delle nostra azienda vengono ideati, progettati e prodotti tutti i modelli proposti on line:la scelta di creare sistemi componibili permette al cliente di sviluppare e modellare ogni ambiente costruendo il proprio arredo. Un design da montare,smontare e rimontare in piccole dosi. Domadesign è una realtà giovane ma ha solide basi nell'esperienza dell’interior design proponendo un 100% Made in Italy .