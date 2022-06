Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria CIMINIERE24 Arch. Mirko Giommoni - Ing. Andrea Rosadini

SETTORE ARCHITETTURA E PROGETTAZIONE:

MIRKO GIOMMONI: diplomatosi presso l'Istituto Tecnico per Geometri "Vittorio Fossombroni" di Arezzo, si iscrive alla Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze. Collaborando attivamente fin dai primi anni con il Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, ha maturato esperienze significative per la propria crescita professionale. In tutta la sua formazione ha dedicato passione e particolare attenzione alle diverse discipline che ruotano attorno al mondo dell'Architettura e dell'Arte.

• Disegno architettonico 2D; • Modellazione architettonica 3D; • Rendering e fotoinserimenti; • Progettazione e realizzazioni grafiche web; • Progettazione e realizzazioni grafiche raster e vettoriali per la stampa; • Progettazione e realizzazione cataloghi multimediali e brochure; • Fotogrammetria e rilievi topografici con tecnologia GPS; • Redazione pratiche catastali (DOCFA e PREGEO) ed urbanistiche; • Progettazione architettonica e assistenza cantiere di nuove costruzioni per civile abitazione, locali commerciali e recupero fabbricati rurali; • Direzione dei Lavori e contabilità; • Svolgimento del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri in fase di Progettazione ed Esecuzione (D.Lgs. 81/2008); • Redazione di stime e perizie per compravendita di immobiliie terreni; • Ricerche e verifica della conformità urbanistica e catastale; • Redazione Attestato di Prestazione Energetica per immobili.

SETTORE INGEGNERIA:

ANDREA ROSADINI: conseguita la Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso l’Ateneo di Perugia, continua il processo di formazione specializzandosi nel settore ambiente, sicurezza e prevenzione incendi sui luoghi di lavoro ottenendo varie abilitazioni ed abbinando la costante crescita formativa ad un’esperienza sul campo ormai decennale nello specifico settore. Unisce ai servizi di progettazione e consulenza quelli di formazione nei settori di competenza.

Progettazione e Consulenza in materia di prevenzione incendi, ambiente, sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008, D.P.R. 151/2011 e D.Lgs. 152/2006): • Svolgimento ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno; • Elaborazione Documento di Valutazione dei Rischi; • Rilievi strumentali (esposizione a rumore e vibrazioni); • Corsi di formazione professionale in materia di Prevenzione e Sicurezza dei luoghi di lavoro; • Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e progettazione di impianti di abbattimento; • Autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali, piani di gestione delle acque meteoriche lavanti e progettazione impianti di trattamento; • Elaborazione Piano Operativo di Sicurezza; • Svolgimento del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri in fase di Progettazione ed Esecuzione; • Tecnico della Prevenzione Incendi iscritto agli elenchi del Ministero: richieste di pareri conformità antincendio, elaborazione S.C.I.A. antincendio, perizie tecniche su impianti.