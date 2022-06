HALF HOUSE PRODOTTO HH 8079

Dall’incontro tra semplicità e sfumature di colore nasce HH 8079: vi presentiamo un oggetto di design esclusivo ed originale. HH 8079 prodotta da Half House è una casetta che si adatta a qualsiasi esigenza. Non ci sono lavorazioni o montaggi, il prodotto viene consegnato già finito e pronto all’uso.

HH 8079 non necessita di alcuna manutenzione, è resistente e con una durata praticamente eterna. Per essere posizionato in modo facile e veloce dovunque tu desideri. Il design architettonico si ispira alla semplicità e alla funzionalità, con un tocco di colore in diverse sfumature per dare la possibilità, con l’accostamento di più casette, di avere un effetto originale e continuativo.

L’unico limite alle possibilità di usare HH 8079 è solo la vostra fantasia. HH 8079 rappresenta una vera e propria rivoluzione per il panorama progettuale: da consueto elemento decorativo a nuovo sistema, al servizio delle necessità più diverse, con una particolare attenzione al design e all’originalità.

Questo prodotto si presta per numerose situazione: cabina da spiaggia, spogliatoio, stabilimenti balneari, ripostiglio, ricovero attrezzi e molto altro ancora.