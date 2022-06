Lo studio tecnico nasce nel 2000 come uno studio di progettazione tradizionale.

Attualmente lo studio composto dall' Ing. Evinio D'Addio offre i propri servizi su tutto il territorio nazionale ad enti pubblici e privati, alle imprese, alle industrie ed a tutti coloro che operano nel campo dell'edilizia e della progettazione in genere. Lo studio si avvale inoltre della consulenza e della collaborazione di ricercatori e docenti universitari nei campi della progettazione e controllo delle strutture, riabilitazione strutturale, urbanistica e fotogrammetria. Lo studio dispone inoltre di uno sclerometro e di un parcometro per l'effettuazione di indagini strutturali non distruttive su edifici in cemento armato su tutto il territorio nazionale; si dispone infine di un termoigrometro e di una termocamera per indagini termiche, ricerca di ponti termici, formazione di muffe, ricerca di perdite di acqua e infiltrazioni ecc… Oltre all'attività di uno studio tecnico tradizionale, lo Studio dell' Ing. D'Addio si occupa della realizzazione di software specifici per problemi di ingegneria. I programmi, nati quindi all'interno di una struttura tecnica operativa, sono molti vicini alle esigenze degli utenti in quanto gli autori stessi sono i primi utenti dei loro software. I programmi sono costantemente aggiornati e revisionati per adattarli alle esigenze dei progettisti nonchè alle variazioni imposte dalle normative nazionali ed europee.