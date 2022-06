Lo studio T+T

nasce nel 2005, quando l’architetto Silvia Tinelli e l’ingegnere Pietro Vasco Tola decidono di unire le loro differenti professionalità per dar vita ad un progetto condiviso. I due professionisti cooperano nel campo della progettazione edilizia, dell'architettura di interni, del prodotto di arredo: grande rigore progettuale viene conferito all'ideazione ed alla realizzazione del prodotto architettura.

Per poter tradurre in realtà tangibile le richieste del committente, la progettazione inizia dall'ascolto delle sue necessità e dei suoi pareri. Il processo di collaborazione tra le parti prosegue, ricco di spunti e suggerimenti, durante tutte le fasi della progettazione e della realizzazione, rendendo il progetto un’opera di comune confronto e crescita.

Spazio dilatato, esaltato, oppure costretto, perché finalizzato ad usi e scopi precipui, luce naturale o artificiale per esaltare gli interni e le loro superfici o creare zone di raccoglimento, materiali che si impongono nella nuda chiarezza strutturale e architetturale, oppure piani ed alzati che la celano sapientemente… tutte scelte che concorrono per giungere ad un risultato finale equilibrato e armonico.

All'esperienza consolidata nel controllo di realizzazioni con chiari requisiti progettuali e costruttivi, alla cura del dettaglio e alla capacità di integrare differenti aspetti del progetto, si affianca la collaborazione di un gruppo qualificato di artigiani professionisti, che permette allo Studio T+T la gestione di una commessa in tutte le sue fasi.

Il continuo aggiornamento tecnico e legislativo, passione, curiosità e creatività, il confronto interdisciplinare, l'esperienza maturata, il continuo rapportarsi con il mercato edilizio, l'analisi delle distinte esigenze sociali e il loro mutarsi nel tempo, il processo di ricerca volto alla gestione di spazi e interni, finalizzati alla qualità dell'abitare in tutte le sue forme, sono gli elementi che contraddistinguono l'attività professionale svolta in fase progettuale e in fase di cantiere.

SILVIA TINELLI Consegue la Laurea in Architettura nel 2001 presso il Politecnico di Milano e successivamente ricopre il ruolo di assistente universitario per corsi di progettazione architettonica delle facoltà di architettura e disegno industriale di Milano. Ha iniziato la sua carriera professionale collaborando per l’anno 2002 con l’ architetto Luigi Ferrario a progetti di restauro e riqualificazione urbana su territorio lombardo. Si trasferisce poi presso lo studio di Milano dell’architetto Massimo Iosa Ghini, in cui rimane per due anni (2003-2004). Come collaboratrice è coinvolta in progetti residenziali e per allestimenti espositivi, uffici, spazi destinati alle attività di aziende come Ferrari e Maserati.

Inizia poi individualmente la sua attività di progettista dedicandosi prevalentemente all’interior design pur portando avanti parallelamente una collaborazione esterna con lo studio milanese Peia Associati.

Nel 2005 fonda, con l’ingegner Pietro Vasco Tola, lo studio di architettura T+T.

PIETRO VASCO TOLA Consegue la Laurea in ingegneria civile nel 1998 presso l'Università degli studi di Pavia. Nei primi anni si occupa di progettazione di prefabbricati in cemento armato precompresso, collaborando con diverse aziende del settore, come RDB, Codelfa, Valdata, AB Precompressi e Larco Astori. Successivamente si specializza anche in calcolo di strutture in cemento ordinario, progettando strutture per cantieri medio-grandi. Unitamente a queste attività svolge anche la mansione di coordinatore della sicurezza di cantiere e di certificatore energetico. La diversificata preparazione permette anche di occuparsi di perizie tecniche come CTP e CTU.