Alessandro e Leonardo Matassoni, si sono laureati alla Facolta’ di Architettura di Firenze nel corso dell’anno accademico 2000 - 2001 ed operano dal loro studio di architettura di Montevarchi (AR) soprattutto nel settore residenziale; tale attività spazia però anche in altri campi collegati ed affini come l’architettura d’interni, l’arte dei giardini, il disegno industriale e la progettazione di complementi d’arredo. Pur senza l’esclusione di ogni forma di ausilio informatico, l’approccio dello studio alla disciplina potrebbe essere definito “artigianale”; particolarmente nelle fasi iniziali infatti, la progettazione si svolge soprattutto attraverso l’utilizzo, ritenuto indispensabile, dei modelli in scala usati per la messa a punto del progetto.